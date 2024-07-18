Katil damat kamerada: Tabancayla vurdu, tekmeleyip, üstüne bastı
Adana'da tartıştığı eski damadı tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken eski damadın yaşlı adamı silahla vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A.S., 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen A.S., boşanma konusunda eski kayınpederi M.B.'u suçladı.
A.S., bu sabah M.B.'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.S., yanındaki tabancayla M.B.’u vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı M.B., kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.B.'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.S.'ı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.