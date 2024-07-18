Katil damat kamerada: Tabancayla vurdu, tekmeleyip, üstüne bastı



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı M.B., kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.B.'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.