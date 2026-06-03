Katil keneler tehdit saçmaya devam ediyor! Katil kenelere karşı uyarırken üstünde kene çıktı!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde artan kene vakalarına dikkat çeken besici Lokman Atıl'ın uyarı yaptığı esnada üzerinde kene gezmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Türkiye'nin özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski yeniden en üst seviyeye tırmandı.
Bu yıl kene popülasyonu önceki yıllara oranla hem daha erken hem de meralarda çok daha yoğun bir şekilde görülüyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası'nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl'ın, artan vakalara karşı vatandaşları uyardığı sırada pantolonunda bir kenenin gezinmesi, kırsal alanlardaki tehlikenin ciddiyetini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.
"Sanki Radarları Var, Isıya Geliyorlar"
Mera ve otlaklarda çobanlık yapan Lokman Atıl, "Bana bir şey olmaz" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğini belirterek doğaya çıkanları ve bayram tatilinden dönen aileleri kıyafetlerini sıkı şekilde kontrol etmeleri konusunda uyardı.