Katliam gibi kaza! TIR ile cip kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
Erzurum'da TIR ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum istikametine seyir halinde olan R.K. yönetimindeki cip, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen cipte sıkışan sürücü ile beraberindeki N.A., E.Ö. ve İ.Ö.'nün öldüğü belirlendi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. 4 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, “Üzücü bir olay. Aracın TIR’la çarpışması sonucu 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmeleri hava ve yolun koşullarına göre hız limitlerine ve kurallara uymalarını önemle hatırlatıyorum. Başımız sağolsun” dedi.