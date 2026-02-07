Katliam gibi kaza! TIR ile cip kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, “Üzücü bir olay. Aracın TIR’la çarpışması sonucu 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmeleri hava ve yolun koşullarına göre hız limitlerine ve kurallara uymalarını önemle hatırlatıyorum. Başımız sağolsun” dedi.