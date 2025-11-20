  1. Anasayfa
  4. Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var!

Diyarbakır Bismil karayolunda 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 4 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Bismil karayolu kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüs çarpıştı.

Zincirleme kazanın ardından TIR, tarlaya devrilirken kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri karayolunda kontrollü geçiş sağlarken, cenazeler de işlemlerinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

