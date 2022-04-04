Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi
Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentindeki yıkım görüntülendi.
Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu.
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Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün geri çekilerek bölgeyi boşalttı.
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Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kente girerek tam kontrolü sağladı.
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Rusların kenti terk etmesinin ardından, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin kanıtlar ortaya çıkmaya devam ederken, çatışmaların yol açtığı yıkım da gün yüzüne çıktı.
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