  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi

Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi

Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentindeki yıkım görüntülendi.

Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi - Resim: 1

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu. 

1 / 24
Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi - Resim: 2

Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün geri çekilerek bölgeyi boşalttı.

2 / 24
Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi - Resim: 3

Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kente girerek tam kontrolü sağladı.

3 / 24
Katliamın yaşandığı Bucha kentindeki yıkım böyle görüntülendi - Resim: 4

Rusların kenti terk etmesinin ardından, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin kanıtlar ortaya çıkmaya devam ederken, çatışmaların yol açtığı yıkım da gün yüzüne çıktı.

4 / 24