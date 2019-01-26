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  3. 26 Ocak 2019 13:25

Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor.

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Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Beytüşşebap'ta son yılların en ağır kışı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır aralıkla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı operasyonlarla terörün temizlendiği Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolu da 15 gün kapalı kaldı.

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Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Üs bölgesine ulaşım sağlanması için Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Görüş mesafesinin çok düşük olduğu, kar kalınlığının 7 metreyi aştığı yolu, ekipler zorlu şartlara rağmen ulaşıma açmayı başardı.

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