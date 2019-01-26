Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor.