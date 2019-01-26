Kato'da 7 metre karda vatan nöbeti
Şırnak'ta 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor.
Beytüşşebap'ta son yılların en ağır kışı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır aralıkla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı operasyonlarla terörün temizlendiği Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolu da 15 gün kapalı kaldı.
Üs bölgesine ulaşım sağlanması için Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.