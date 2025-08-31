  1. Anasayfa
  4. Kavga değil sanki savaş! Onlarca kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve spoalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. 

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ave polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

