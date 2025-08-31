Kavga değil sanki savaş! Onlarca kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve spoalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi.
İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ave polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
