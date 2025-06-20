Kavga eden çifte müdahale etti, canından oluyordu!

Olay, dün TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Sultangazi istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.