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  3. 08 Şubat 2021 09:45

Kavga ihbarına giden polislere halılı ve ayakkabılı saldırı

İstanbul Pendik'te kavga ihbarına gidilen evden bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin üzerine camdan halı, ayakkabı ve uyuşturucu madde fırlattı. İki şüpheli gözaltına alındı

Kavga ihbarına giden polislere halılı ve ayakkabılı saldırı

Olay saat 02.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aynalı Çarşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi.

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Kavga ihbarına giden polislere halılı ve ayakkabılı saldırı

Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

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Kavga ihbarına giden polislere halılı ve ayakkabılı saldırı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı. Evde bulunan iki kişiden biri kendi rızasıyla aşağıya gelerek teslim olurken diğer şüpheli evden çıkmamakta direndi.

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Kavga ihbarına giden polislere halılı ve ayakkabılı saldırı

Arka camdan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, aynı mahallede oturan bir yakınının evine girerken yakalandı. DHA'nın haberine göre; iki şüpheli de gözaltına alınırken bağırıp direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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