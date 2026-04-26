  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Kavgaya müdahale eden esnafa kabusu yaşattılar!

İstanbul Mecidiyeköy'de zabıta ekipleriyle işportacılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf, işportacılar tarafından tekme tokat darbedildi.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaza önünde zabıta ekipleriyle işportacılar arasında sözlü tartışma çıktı. 

1 / 10
Tartışma sırasında araya girmek isteyen esnaf da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

2 / 10
YUMRUKLU VE TEKMELİ KAVGA KAMERADA

İşportacılar, esnafı yumruk ve tekmelerle darbetti. Çevredekiler kavga eden tarafları 'Bir durun", "Sakin olun" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından işportacılar olay yerinden uzaklaştı. 

3 / 10
Darbedilen esnaf ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Esnafın tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

4 / 10