Kavurucu sıcakta kilo kilo etleri böyle taşıdılar

Poşetler içerisindeki etlerin hiçbir soğutma sistemi olmadan, doğrudan güneş altında ve tozlu yolda sevk edilmesi, görenlerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar, yetkilileri denetim yapmaya davet etti.