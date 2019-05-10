Kaybolan Ecrin Kurnaz'ın son görüntüleri

Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN