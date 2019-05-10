Kaybolan Ecrin Kurnaz'ın son görüntüleri
Türkiye'nin gözü kulağı Samsun'dan gelecek müjdeli habere çevrildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın son görüntüleri yayınlandı. Kayıp minik Ecrin için Müge
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.
Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN