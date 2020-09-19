Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
Sultangazi'de inşaat firmasında çalışan Behice Deneri ve Burak Bozkurt, kendilerine emanet edilen yaklaşık 31 bin lira değerindeki Cumhuriyet altınlarını kaybetti. Sultangazi Belediyesi temizlik görevlisi Abubekir Deniz'in dikkati sonucunda kaybolan altınlar bulundu. Altınlar Deneri ve Bokzurt'a teslim edilirken, Behice Demir gözyaşlarına hakim olamadı. ...
Sultangazi'de inşaat firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Behice Deneri ve Burak Bozkurt, müşterilerinin kendilerine emanet ettiği yaklaşık 31 bin lira değerindeki 10 adet Cumhuriyet altınını Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaybetti.
Uzun süre kaybettikleri altınları arayan ikili daha sonra polis merkezine giderek, başvuruda bulundu. Deneri ve Bozkurt, daha sonra Sultangazi Beleidyesi'ne giderek, yetkilileri bilgilendirdi. Belediyeye yakın bir alanda kendilerine emanet edilen altınları kaybettiklerini düşünen ikili, daha sonra buradan ayrıldı. Sultangazi Belediyesi Güvenlik Amiri Erdal Çelik, güvenlik ve temizlik personellerini kaybolan altınlar ile ilgili bilgilendirdi.
Sultangazi Belediyesi'nin bulunduğu bina önü ve etkinlik alanından sorumlu temizlik görevlisi Abubekir Deniz, çevrede topladığı çöpleri döktüğü konteynerde arama yaptı. Deniz, kısa bir süre sonra altınları konteynerde bularak, Güvenlik Amiri Çelik'e teslim etti.
"EMANET EDİLEN ALTINLARA SAHİP ÇIKAMAMAK BENİ ÇOK ÜZECEKTİ" Haber verilmesi üzerine belediye binasına gelen Behice Deneri ve Burak Bozkurt'a kaybettikleri altınlar teslim edildi. Behice Demir, gözyaşlarına hakim olamadı. Temizlik personeli Abubekir Deniz'e teşekkür eden Demir, "Bu altınlar bana emanet edildi.