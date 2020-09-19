Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı

Uzun süre kaybettikleri altınları arayan ikili daha sonra polis merkezine giderek, başvuruda bulundu. Deneri ve Bozkurt, daha sonra Sultangazi Beleidyesi'ne giderek, yetkilileri bilgilendirdi. Belediyeye yakın bir alanda kendilerine emanet edilen altınları kaybettiklerini düşünen ikili, daha sonra buradan ayrıldı. Sultangazi Belediyesi Güvenlik Amiri Erdal Çelik, güvenlik ve temizlik personellerini kaybolan altınlar ile ilgili bilgilendirdi.