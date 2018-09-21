Kaybolan kadın böyle hayata tutunmuş ! ''Ayı ve kurt yanına gelip...''

'KUŞBURNU YİYEREK AYAKTA KALMIŞ'

Pınar Unus'un bulunması yakınları ve köy halkını sevinç gözyaşlarına boğdu. Kardeşinin Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Aziz Urçar, "Hastanede kontrol amaçlı tutuluyor, ciddi bir durumu yok. Çok bunaldığı için nefes almak amaçlı yürümeye başladığını söyledi. Belli bir süre yürüdükten sonra yolunu şaşırmış. Sürekli bir yön bulmak için yürümüş. Her yerde kuşburnu varmış. Bunları yiyerek ayakta kalabilmiş. 'Ayı ve kurt yanıma kadar keldi bana baktılar ama bir şey yapmadı' dedi. Çok korktuğu için günlerce uyuyamamış. Bir ağacın altında oturup dinlenmiş. Kardeşimize kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu.

