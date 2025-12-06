Kayınpeder dehşet saçtı: Gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü
Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan gelinin ise hastanede tedavisinin sürüyor.
Kaynak: İHA
Olay, Yaylacık Mahallesi 381. Sokak’ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi.
Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer’e tabancayla ateş etti.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.G., kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
