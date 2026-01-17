Kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu
Mardin'de kendilerinden haber alınamayan biri 7 diğeri 9 yaşındaki iki minik çocuğun cansız bedenleri yüzeyi soğuktan donmuş olan gölette bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 19
Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Abdullah E. (7) ve Davut E. (9) isimli 2 çocuktan saat 14.00 sularından itibaren haber alamayan aileleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
2 / 19
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 / 19
Yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda, çocukların köy yakınlarında bulunan sulama göletine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.
4 / 19