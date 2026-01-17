  1. Anasayfa
Kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu

Mardin'de kendilerinden haber alınamayan biri 7 diğeri 9 yaşındaki iki minik çocuğun cansız bedenleri yüzeyi soğuktan donmuş olan gölette bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Abdullah E. (7) ve Davut E. (9) isimli 2 çocuktan saat 14.00 sularından itibaren haber alamayan aileleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda, çocukların köy yakınlarında bulunan sulama göletine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

