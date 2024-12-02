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Kayıp abla-kardeşin denize düşme anı kamerada

Sarıyer sahilinde kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Kayıp abla-kardeşin denize düşme anı kamerada - Resim: 1

Aşiyan Sahil’de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe C.(29) 'yi gören kardeşi Velat C. (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı.

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Kayıp abla-kardeşin denize düşme anı kamerada - Resim: 2

Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Kayıp abla-kardeşin denize düşme anı kamerada - Resim: 3

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe'nin denize düştüğü, ardından kardeşi Velat'ın denize atladığı görülüyor. (DHA)

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Kayıp abla-kardeşin denize düşme anı kamerada - Resim: 4
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