Kayıp alzheimer hastasından acı haber geldi
Kayseri'de dünden bu yana kayıp olarak aranan alzheimer hastası 67 yaşındaki vatandaşın cdansıuz bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası K.A., dün evine dönmeyince yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla bölgede jandarma, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda K.A., mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki karla kaplı boş arazide ölü bulundu.
