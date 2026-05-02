Kayıp çoban için 4 ay sonra yeniden harekete geçildi
Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 2 kişinin hayatını kayettiği çığ felaketinde, kar altında kalan çoban B.G. için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.
Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı.
Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı.
İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu K.A., S.T. ve B.G. için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD’ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.
15 araç ve 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici S.T. ile 2'nci gününde de çoban K.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.