Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Bir süre önce ülkeleri Afganistan'dan Adana'ya gelen ve merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'ne yerleşen Hamidi ailesinin oğulları Abdulfazl, kardeşinin bebek arabasını tamir ettirmek için dün öğle saatlerinde babası Anoosh Hamidi'nin çalıştığı Özgür Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.