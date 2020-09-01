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  3. 01 Eylül 2020 10:35

Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da, dün ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan, Afganistan uyruklu Abdulfazl Hamidi'nin (10), sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Baba Anoosh Hamidi, oğlunun cesedini görünce sinir krizi geçirdi.

Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Bir süre önce ülkeleri Afganistan'dan Adana'ya gelen ve merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'ne yerleşen Hamidi ailesinin oğulları Abdulfazl, kardeşinin bebek arabasını tamir ettirmek için dün öğle saatlerinde babası Anoosh Hamidi'nin çalıştığı Özgür Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. 

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Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Bebek arabasını bıraktıktan sonra eve dönmeyen Abdulfazl'ı oturdukları mahallenin çevresinde arayan ancak bulamayan aile, Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. 

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Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Polisler, kayıp çocuğu ararken, saat 06.00 sıralarında Hamidi ailesinin oturduğu evden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında çocuk cesedi bulundu. Cansız bedeni gören görevlinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Sudaki çocuk cesedi, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polisler, teşhis için Abdulfazl'ın babası Anoosh Hamidi'yi olay yerine getirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedin yanına giden baba, kendi oğlu olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. 

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