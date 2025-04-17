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Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber - Resim: 1

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan K. (27) ve İ.T. (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali T., arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali T.'den bir daha haber alınamadı.

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Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber - Resim: 2

İşçiler, T.’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber - Resim: 3

T.'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

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Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber - Resim: 4

Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi.

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