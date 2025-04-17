Kayıp Cumali'den günler sonra acı haber

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan K. (27) ve İ.T. (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali T., arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali T.'den bir daha haber alınamadı.