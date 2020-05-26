Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT, Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale (MAG- AME), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği ekipleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları katıldı. Jandarma kadavra ve iz takip köpekleriyle karadan, drone ile havadan çalışmalara destek verildi.