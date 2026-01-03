Kayıp Elif'i arama çalışmalarında 7'nci günde şoke eden ayrıntı: Tek el silah sesi duyuldu
Balıkesir'de kamp yapmak için gelen ve erkek arkadaşıyla kavga ettikten sonra bölgeden ayrıldığı belirtilen Elif'i arama çalışmalarının 7'nci gününde bölgede kamp yapan gençler "Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk" dedi...
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif K.'dan (34) 7 gündür haber alınamıyor.
300 personel sahada görev yaparken, jandarmanın iz takip köpekleri de aramalarda kullanılıyor. Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Soruşturma sürerken, dijital verilerde yapılan incelemeden de sonuç alınamadığı öğrenildi.
Elif K., erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif K. ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif K.’ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Elif K.’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.