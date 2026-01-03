Kayıp Elif'i arama çalışmalarında 7'nci günde şoke eden ayrıntı: Tek el silah sesi duyuldu

Elif K., erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif K. ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif K.’ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.