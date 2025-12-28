Kayıp engelli vatandaşı termal kameralı dron ile buldular

Zorlu arazi koşullarına rağmen gece boyunca sürdürülen çalışmalar teknoloji destekli yöntemlerle yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, termal kamera donanımlı dronla Toprakkale mevkisindeki dağlık alanda yaptığı taramada A.K.’ün yerini tespit etti. Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşılan A.K.’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.