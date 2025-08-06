Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı
İstanbul'da 2018'de kaybolan genç kadının, Iraklı sevgilisinin Eskişehir'deki evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi. Evde kan izlerini gösteren Luminol testi incelemesi yapıldı. Salondaki parkelerin değiştirilidiği belirlenirken, yeni parkelerin altında kan izlerine rastlandı. Kan izlerinin 4 erkek 1 kadına ait olduğu belirlendi. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin incelemesi sürüyor.
İstanbul’da 10 Ocak 2019'da polise giden F.Ö., yeğeninin 2 Aralık 2018 tarihinden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerinin o tarihte yaptığı çalışmasında yabancı hat kullandığı belirlenen 23 yaşındaki E.Ö.’ya ait bir iz bulunamadı.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla bulunamayan kayıp müracaatların incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından E.Ö. dosyası yeniden açıldı. Polis yaptığı incelemede Harran Üniversitesi öğrencisi olan E.Ö.’nın yüksek lisans için Polonya’ya gittiğini, 2 Aralık 2018'de saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye’ye geri döndüğünü belirledi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Ö.'nın geçmişe yönelik cep telefonu kayıtları ve banka hesap hareketlerini de incelemeye aldı.
İncelemelerde E.Ö.’ya, Irak uyruklu A.M. tarafından uçak bileti parası gönderildiği, genç kadının İstanbul’a geldikten sonra otogara giderek bir otobüsle Eskişehir’e gittiği belirlendi. Ö.’nın yol boyunca, başkalarına ait telefonlardan A.M.’i aradığı, otogarda buluşan ikilinin birlikte bir eve gittikleri tespit edildi.
2021'DE İRAK UYRUKLU SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ
Polisin yaptığı çalışmada A.M.’in 2021'de Irak uyruklu S.A.’yı öldürdüğü, ardından baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda, A.M.’nin genç kızı parçaladığı baltayı, satın aldığı mağazaya geri bıraktığı tespit edidi. Polisin balta üzerindeki incelemelerinde ise, genç kızın DNA örneklerinin bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın babasının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in ordusunda 2013 yılına kadar Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, bir patlamada yaralandıktan sonra ailesiyle Eskişehir’e yerleştiği ortaya çıkmıştı.