Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı

2021'DE İRAK UYRUKLU SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Polisin yaptığı çalışmada A.M.’in 2021'de Irak uyruklu S.A.’yı öldürdüğü, ardından baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda, A.M.’nin genç kızı parçaladığı baltayı, satın aldığı mağazaya geri bıraktığı tespit edidi. Polisin balta üzerindeki incelemelerinde ise, genç kızın DNA örneklerinin bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın babasının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in ordusunda 2013 yılına kadar Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, bir patlamada yaralandıktan sonra ailesiyle Eskişehir’e yerleştiği ortaya çıkmıştı.