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Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu

Kocaeli'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan yaşlı kadına ait olduğu iddia edilen çürümeye başlayan cansız bedeni özel eğitimli köpekler tarafından TEM otoyolunun kenarında bulundu.

Kaynak: DHA
Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu - Resim: 1

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan E.Y.’ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

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Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu - Resim: 2

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan E.Y.ı bulmak için çalışmalar devam etti. Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı.

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Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu - Resim: 3

Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi. 

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Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu - Resim: 4

Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.

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