Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu
Kocaeli'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan yaşlı kadına ait olduğu iddia edilen çürümeye başlayan cansız bedeni özel eğitimli köpekler tarafından TEM otoyolunun kenarında bulundu.
Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 1 ay önce kaybolan E.Y.’ı (87) arama çalışmaları sırasında, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna otoban kenarında kadın cesedi buldu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
1 / 6
Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olan E.Y.ı bulmak için çalışmalar devam etti. Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı.
2 / 6
Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı. Ekipler bu bölgeye yönlendirildi.
3 / 6
Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.
4 / 6