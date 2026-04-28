Kayıp kız çocuğundan sevindiren haber
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp olarak aranan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, evlerinden 3 kilometre uzakta sağ salim bulundu.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. 2 buçuk yaşındaki Yazgül K.'den haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler su kanalı ve çevrede arama çalışması yaparken aile de dört bir yandan Yazgül K.'yi bulmak için seferber oldu.
Yazgül K., evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu. Yazgül'ün bulunması ile endişeli bekleyiş yerini neşeye bıraktı.
Minik Yazgül, tedbir amacıyla ambulansta kontrol altına alındı.
