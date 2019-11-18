  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Kasım 2019 08:47

Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !

8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla kaybolan Malezya uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

1/ 25
Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

2/ 25
Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !

Kayıp Malezya Uçağı NH370'in izini süren İngiliz amatör araştırmacı Ian Wilson, yaklaşık 3 yıl önce Google Haritalar'da Kamboçya civarında bir uçak tespit ettiğini söylemişti.

3/ 25
Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !

Ian Wilson'ın iddiasının aksine Google Haritalar'da görünen cismin, hareket halinde bir uçak olduğu anlaşılmıştı.

4/ 25
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM