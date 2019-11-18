Kayıp Malezya uçağının yerini gösterdi !
8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla kaybolan Malezya uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.
227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.
Kayıp Malezya Uçağı NH370'in izini süren İngiliz amatör araştırmacı Ian Wilson, yaklaşık 3 yıl önce Google Haritalar'da Kamboçya civarında bir uçak tespit ettiğini söylemişti.