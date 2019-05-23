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  3. 23 Mayıs 2019 15:33

Kayıp muhabirin cesedine ulaşıldı

Bayburt'ta yol açma çalışmalarını takip ederken uçurumdan düşerek kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cenazesi, dere yatağında bulundu.

Kayıp muhabirin cesedine ulaşıldı

Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın 14 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

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Kayıp muhabirin cesedine ulaşıldı

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'ta, kar yüzünden kapanan Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düştü.

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Kayıp muhabirin cesedine ulaşıldı

Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşılması için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabılarının teki bulunan Nişancı için bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar, arama çalışması yürüttü.

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Kayıp muhabirin cesedine ulaşıldı

Olaydan 14 gün sonra Nişancı'nın, düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında, dere yatağındaki kayaların arasında cansız bedenine ulaşıldı.

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