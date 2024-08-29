Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolunda ısırık izleri tespit edildi
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan kişinin ağabeyi olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki E.G.'nin kolunda ısırık izleri olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin için başlatılan arama çalışmalarında 9'uncu güne girildi.
Kayıp Narin soruşturmasında dün 1 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" ifadelerine yer verdi.
GÖZALTINDAKİ KİŞİ AĞABEYİ
Gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
DEREDE BULUNAN TERLİK NARİN'E AİT DEĞİL
Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.
Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.