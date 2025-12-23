Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.
Kaynak: DHA
Eskişehir’de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay A.’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu.
Kıyıya çıkarılan Tuncay A.’nın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Tuncay A.’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
