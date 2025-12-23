  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

Kaynak: DHA
Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu - Resim: 1

Eskişehir’de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay A.’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu.

1 / 17
Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu - Resim: 2

Kıyıya çıkarılan Tuncay A.’nın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

2 / 17
Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu - Resim: 3

Tuncay A.’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

3 / 17
Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu - Resim: 4
4 / 17