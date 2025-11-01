  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi

Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Miraç uçurum dibinde ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi - Resim: 1

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç S., dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

1 / 3
Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi - Resim: 2

Kayıp genci bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün sonuç alınamayınca ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç S.’ın cansız bedenini buldu. 

2 / 3
Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi - Resim: 3

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Miraç S.'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

3 / 3