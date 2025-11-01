Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gençten kötü haber geldi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Miraç uçurum dibinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç S., dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 / 3
Kayıp genci bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün sonuç alınamayınca ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç S.’ın cansız bedenini buldu.
2 / 3
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Miraç S.'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
3 / 3