Kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın’dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.