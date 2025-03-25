Kayıp olarak aranan 75 yaşındaki kadından 12 saat sonra acı haber geldi
Eskişehir'de dün akşam saatlerinden itibaren "kayıp" olarak aranan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadının cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.
Kaynak: DHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası F.A., gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
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Ailesi, çevredeki aramalarında F.A.’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
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F.A., polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.
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Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, F.A.'ya ait olduğu belirlendi.
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