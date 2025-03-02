Kayıp olarak aranırken cansız bedeni dere yatağında bulunulan 4 yaşındaki Nazlı'ya son veda
Denizli’de kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 4 yaşındaki Nazlı'yı sol yolculuğuna binlerce kişi uğurladı...
Kaynak: İHA
Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde Cuma günü saat 12.00 sıralarında, misafirliğe gittiği komşusunun evinin önünde oyun oynarken kaybolan Nazlı (4) için dört bir koldan arama çalışmaları başlatılmıştı.
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Ekipler saatlerce süren arama çalışmalarını minik çocuğun Aksu deresine düştüğü ihtimali üzerine dere ve çevresinde arttırmıştı.
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Önceki gece saatlerine kadar itfaiye ekiplerine bağlı dalgıç adamların çalışmaları sonuç vermeyince dere içerisindeki çalışmalar sonlandırılsa da acı haber minik Nazlı'nın kaybolmasından tam 28 saat sonra geldi
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Minik Nazlı'nın cansız bedeni Aksu Deresi'nde evinden yaklaşık 5 kiometre uzaklıkta bulundu.
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