Kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek ortaya çıktı

İlçeye bağlı Akça Mahallesi’nde uçuruma devrilen otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü M.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.B.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.