Kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek ortaya çıktı
Malatya'da cuma gününden beri kayıp olarak aranan yaşlı adamın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Malatya’nın Kale ilçesinde cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan M.B. (70), Akça Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Günlerdir süren arama çalışmaları, bir otomobilin uçuruma devrildiğinin fark edilmesiyle son buldu.
İlçeye bağlı Akça Mahallesi’nde uçuruma devrilen otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü M.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.B.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kayıp olarak aranıyordu
Öte yandan, B.'nin geçen cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.