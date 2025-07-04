Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu! Karı-koca cinayeti itiraf etti
Konya'da 1 haftadır kayıp olarak aranan T.G. (40) boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çift, T.G.'yi boğarak öldürdüklerini itiraf etti.
Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan B.G., 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu T.G.'nin 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp başvurusunun ardından polis, T.G.'in bulunması için çalışma başlattı. Kayıp olarak aranan G., dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki boş arazide ölü bulundu. G.'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de G.'nin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.
ÇOBAN, CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADI
T.G.'nin dün boş arazide ölü bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp başvurusu sonrası Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.G.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken; dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş arazide hayvan otlatan çoban, köpeğinin eşelediği alanda ceset görüp polise haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, toprağa gömülü kişinin kayıp olarak aranan T.G. olduğunu belirledi. Ekipler, G.'in en son görüştüğü R.Ş. (36) ile eşi A.Ş.'yi (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Gözaltına alınan çift, G.'nin boğarak öldürdüklerini itiraf etti. A. Ş., ilk ifadesinde; T.G.'nin eşini sürekli rahatsız ettiğini, sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar attığını, maktulü 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu G.'yi boğduklarını, ardından cesedi araçla Sulutaş Mahallesine götürüp, toprağa gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından evli çift, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)