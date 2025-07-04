Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu! Karı-koca cinayeti itiraf etti

Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan B.G., 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu T.G.'nin 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp başvurusunun ardından polis, T.G.'in bulunması için çalışma başlattı. Kayıp olarak aranan G., dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki boş arazide ölü bulundu. G.'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de G.'nin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.