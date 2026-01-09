Kayıp olarak aranıyordu, katil en yakını çıktı: Öldürüp havuz deposuna gömmüş!
Bir süre önce Yunanistan'dan Tokat'a gelen, ancak kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının gösterdiği sitenin havuz deposunda, adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Olay, merkez Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Z.C.’den (79) haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma kapsamında kayıp kişinin oğlu M.C., polis tarafından gözaltına alındı.
M.C., emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi'ndeki Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, bugün belirtilen adreste arama yapan ekipler, Z.C.’nin cansız bedenine ulaştı.
