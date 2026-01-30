  1. Anasayfa
  4. Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kayıp olarak aranan 46 yaşındaki kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde, Karabağlar Yaylası'nın Gökkıble mevkisinde meydana geldi. Bölgedekiler, bir kadının ağaca asılı halde olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı.

Sağlıkçıların ilk incelemesinde, ağaca asılı halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kadının dünden beri kendisinden haber alınamayan Ö.D. olduğu tespit edildi.

İlk incelemelerde, D.'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

