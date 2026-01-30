Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı.