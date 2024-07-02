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Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu

27 Haziran'dan itibaren kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi profesörün cansız bedeni ellerinden iple bağlanmış halde Porsuk Çayı'nda bulundu.

Kaynak: DHA
Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu - Resim: 1

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. B.K., geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu - Resim: 2

Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. B.K.’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. 

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Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu - Resim: 3

Polisin yaptığı araştırmada, B.K.'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

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Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu - Resim: 4

Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.

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