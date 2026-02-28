Kayıt dışı seyyar satıcılardan zabıtaya bıçaklı yumruklu saldırı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde her hafta kurulan Cumartesi Pazarı, bu sabah saat 11.30 sularında büyük bir arbedeye sahne oldu. İnegöl Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazar alanı dışında ve kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattığı belirlenen Oğuzhan B. ve Anıl B.’yi bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Yapılan sözlü uyarıya küfür ve hakaretle karşılık veren seyyar satıcılar, bir anda yanlarındaki bıçakları çıkararak zabıta görevlilerinin üzerine yürüdü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan arbedede, 61 yaşındaki zabıta memuru R.B. feci şekilde darp edildi. Olay anında çekilen görüntülerde, saldırganlardan birinin "Öldürürüm lan sizi" diyerek yumruk salladığı duyuldu.