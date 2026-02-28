Kayıt dışı seyyar satıcılardan zabıtaya bıçaklı yumruklu saldırı
Bursa'da kurulan Cumartesi Pazarı’nda, zabıta ekipleri kayıt dışı satış yaptıkları tespit edilen seyyar satıcıların hedefi oldu. Şüphelilerin kendilerini uyaran 61 yaşındaki zabıta memuruna bıçak ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde her hafta kurulan Cumartesi Pazarı, bu sabah saat 11.30 sularında büyük bir arbedeye sahne oldu. İnegöl Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazar alanı dışında ve kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattığı belirlenen Oğuzhan B. ve Anıl B.’yi bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
Yapılan sözlü uyarıya küfür ve hakaretle karşılık veren seyyar satıcılar, bir anda yanlarındaki bıçakları çıkararak zabıta görevlilerinin üzerine yürüdü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan arbedede, 61 yaşındaki zabıta memuru R.B. feci şekilde darp edildi. Olay anında çekilen görüntülerde, saldırganlardan birinin "Öldürürüm lan sizi" diyerek yumruk salladığı duyuldu.
Saldırı sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya üzerinden sert bir kınama mesajı yayımladı. Personelinin dudağına 4 dikiş atıldığını ve göz çevresinde ağır darp izleri olduğunu belirten Taban, "Esnafımızın hakkını koruyan personelimize yönelik bu saldırı asla kabul edilemez. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, saldırgan Oğuzhan B. ve Anıl B.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralı memur R.B. ise İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.