Kayla Simmons mesleğini bırakıp model oldu
Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, sürpriz bir karar ile mesleğini bıraktı.
Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene ise aldığı sürpriz bir kararla emekli olup modelliğe geçtiğini söyledi.
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Genç yaşında, özellikle okul takımında gösterdiği performansla geleceği parlak olarak gösterilen Simmons'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.
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Kayla Simmons, aradan geçen bir senenin ardından ününe ün katarken sosyal medyanın da aranan yüzlerinden biri haline geldi.
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Voleybol kariyerinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Kayla, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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