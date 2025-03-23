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  4. 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti!

Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak: İHA
Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti! - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı.

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Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti! - Resim: 2

Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti! - Resim: 3

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti! - Resim: 4

Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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