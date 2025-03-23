Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı.
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Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
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Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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