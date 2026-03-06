Kayseri'de 2 şehit verdiğimiz uçak kazası soruşturmasına takipsizlik kararı

Kararda, uçağın düşüşüne dair net bir teknik bulguya ulaşılamamasının temel nedenleri şöyle sıralandı:

Veri Kaydı Eksikliği: Uçakta kokpit içi ses kayıt ve uçuş hareketlerini kaydeden veri kayıt cihazlarının bulunmaması, kazanın çözümlenmesini zorlaştırdı.

Enkaz Durumu: Kaza sonrası enkazın büyük oranda yanması, teknik incelemeyi sınırladı.

Ani Kontrol Kaybı: Pilotların herhangi bir acil durum bildirimi yapmadan uçağın kontrolünü kaybetmesi ve mevcut irtifanın uçağı kurtarmak için yetersiz kalması, raporun odaklandığı noktalar oldu.