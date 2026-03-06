Kayseri'de 2 şehit verdiğimiz uçak kazası soruşturmasına takipsizlik kararı
Kayseri’de 2024 yılında eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, incelemeler sonucunda herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilemediğini açıkladı.
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan 4 Haziran 2024 tarihinde eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşen SF-260D tipi eğitim uçağına ilişkin hukuki süreç sonuçlandı.
Kazada şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in vefatıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.
Başsavcılığın kararında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporuna geniş yer verildi.
Kararda, uçağın düşüşüne dair net bir teknik bulguya ulaşılamamasının temel nedenleri şöyle sıralandı:
Veri Kaydı Eksikliği: Uçakta kokpit içi ses kayıt ve uçuş hareketlerini kaydeden veri kayıt cihazlarının bulunmaması, kazanın çözümlenmesini zorlaştırdı.
Enkaz Durumu: Kaza sonrası enkazın büyük oranda yanması, teknik incelemeyi sınırladı.
Ani Kontrol Kaybı: Pilotların herhangi bir acil durum bildirimi yapmadan uçağın kontrolünü kaybetmesi ve mevcut irtifanın uçağı kurtarmak için yetersiz kalması, raporun odaklandığı noktalar oldu.