Kayseri'de 4 bin 300 yıl önceki inanışları yansıtan eserler bulundu

"Bunlar bu bölgeye özgü alabaster ya da kireç taşı dediğimiz taştan yapılmış ve muhtemelen de imalat yeri de yine Kültepe olması gereken ve sadece Kültepe'de bulunan bir eser grubudur. Bunlardan bu anıtsal binanın bir odasında bir yığın halinde bulduk ve bunları açmaya çalışıyoruz. En az 4 bin 300 yıllık eserler."