Kayseri'de 4 bin 300 yıl önceki inanışları yansıtan eserler bulundu
Kayseri Kültepe'de yapılan kazılarda inanç tasvirlerinin bulunduğu 15 obje daha çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Birebir fotoğraf gibi işlenmiş eserler değil, şematize edilmiş vaziyette o dönemin inançlarını yansıtan eserler" dedi.
2014 yılından bu yana UNESCO'nun Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici Listesi'ndeki Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Ankara Bölge Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarından gelen uzmanlar denetiminde sürdürülen çalışmalarda 15 adet obje bulundu.
Objelerin en az 4 bin 300 yıl öncesine ait, tamamen o dönemin Kayserililerinin oluşturduğu ve dini inançlarını yansıttığı eserler olduğunu aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, kazıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"2020 yılı Kültepe kazılarına Temmuz ayının başında başladık ve halen devam etmekteyiz. Bu yılki kazılarımız, esasen bizim 2018 yılından itibaren açmaya başladığımız anıtsal bir binada hemen onun güney kesiminde gerçekleştiriliyor. Burada yaptığımız kazılarda 2018 yılında 35 tane idol bulmuştuk. Bu sene de yaptığımız çalışmalarda 15 tane daha geldi. Bu idol dediğimiz eserler aslında üzerlerinde tanrı, tanrıça tasvirlerinin bulunduğu kült ve tapınım amaçlı objelerdir."
"Bunlar bu bölgeye özgü alabaster ya da kireç taşı dediğimiz taştan yapılmış ve muhtemelen de imalat yeri de yine Kültepe olması gereken ve sadece Kültepe'de bulunan bir eser grubudur. Bunlardan bu anıtsal binanın bir odasında bir yığın halinde bulduk ve bunları açmaya çalışıyoruz. En az 4 bin 300 yıllık eserler."