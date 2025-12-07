Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar

Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti. Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi.