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Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı

Kayseri’de öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket yaşlı bir çiftin evine isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, yaşlı çift öğrenciden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA
Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Model Uçak Pisti’nde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’nde bulunan yaşlı bir çiftin evine isabet etti. 

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Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı - Resim: 2

Yaşlı çiftin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede roketin patlayıcı olmadığı ve eğitimlerde kullanıldığı tespit edildi. Olayda yaralanan olmaması sevindirdi.

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Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı - Resim: 3

Olayı anlatan ev sahibi Zeki Aktaş, "Bahçede geziyorduk. Büyük bir ses geldi. Roket çatıya düşmüş. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Mahallemize yakın bir alanda uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar. O da arıza verdiği için bizim çatıya düşmüş. Dediğim gibi biz dışarda geziyorduk, kimseye bir zarar gelmedi. Atana, bir dahakine dikkatli atmasını söyledim. O da 'tamam' dedi" diye konuştu.

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Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı - Resim: 4

Olayda mağdur olan Zeki Aktaş, roketi fırlatan öğrenciden şikayetçi olmadı.

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