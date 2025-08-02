Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı

Olayı anlatan ev sahibi Zeki Aktaş, "Bahçede geziyorduk. Büyük bir ses geldi. Roket çatıya düşmüş. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Mahallemize yakın bir alanda uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar. O da arıza verdiği için bizim çatıya düşmüş. Dediğim gibi biz dışarda geziyorduk, kimseye bir zarar gelmedi. Atana, bir dahakine dikkatli atmasını söyledim. O da 'tamam' dedi" diye konuştu.