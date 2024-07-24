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Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle ünlü Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Göleti'nde çekilen son fotoğraf endişe yarattı.

Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi - Resim: 1

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle simge haline gelen Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, başta kamp turizmi ve yaylacılar olmak üzere birçok misafir ağırlayan Tekir Göleti kurudu.

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Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi - Resim: 2

Erciyes Dağı'nda Deliçay Deresi üzerine kurulan Tekir Göleti kurumaya yüz tuttu. Temelden 19,50 metre yüksekliğe sahip olan, 2 bin 750 metreküp su depolayan göletteki su, şehirde etkisini sürdüren sıcak havalar ve yağışın beklenen seviyede olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

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Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi - Resim: 3

Tekir Göleti'nin önceki ve sonraki hali, kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

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Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi - Resim: 4
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