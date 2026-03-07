Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahların çekilmesiyle kanlı bitti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.
Kayseri Kocasinan'da iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Saat 22.00 sıralarında Barsama Mahallesi'nde 2 katlı bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı.
Üç kişi vuruldu
Tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Kimin ateşlediği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan F.B., B.B. ve E.K. kanlar içinde yere yığıldı.
Bir kişi hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan F.B., doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ve polis ekipleri, araçlarıyla olay yerinden kaçan H.K. ve V. K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.