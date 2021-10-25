Kayseri'de kanlı kavga: 3 kardeş öldü, 4 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Kayseri'de arazi kavgasında 3 kardeş öldü, anne ağır yaralandı.
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Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.
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E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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